РПЛ хочет провести выставочный матч в Катаре или Китае

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о планах проведения выставных матчей за границей.

- Уже обсуждали с Катаром и выставочные матчи, и проведение Суперкубка России, может быть, какого-то турнира, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - У нас и с Китаем была очень крупная встреча в РФС о возможности проведения совместных турниров и выставочных матчей.

Такие матчи точно состоятся. Правда, сейчас у нас очень плотный календарь. Будем обсуждать, когда провести подобные турниры: может быть, во время паузы (в чемпионате России), может быть, во время сборов. Решим.

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