"Ростов" сравнил прием Рохеля против Зуева с ММА

"Ростов" в своем официальном Твиттере сравнил прием защитника "Крыльев Советов" Агустина Рохеля против хавбека дончан Александра Зуева в матче 17-го тура премьер-лиги (0:1) с ММА.

- ММА, Хабиб и UFC, как вам такой бросок? Так в России можно играть в футбол, - сообщается в Твиттере "Ростова".

Sup guys, @TheNotoriousMMA @TeamKhabib @ufc



How do you like this throw, huh?

This is the way one may play football in Russia pic.twitter.com/4cgZvopRDl – Football Club Rostov (@rostovfc) 8 декабря 2018 г.

- Фатальность! - так охарактеризовали этот момент "Крылья" в своем официальном Твиттере.

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