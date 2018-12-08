19:00 | Футбол — РПЛ

"Ростов" сравнил прием Рохеля против Зуева с ММА

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"Ростов" в своем официальном Твиттере сравнил прием защитника "Крыльев Советов"  Агустина Рохеля против хавбека дончан Александра Зуева в матче 17-го тура премьер-лиги (0:1) с ММА. 

- ММА, Хабиб и UFC, как вам такой бросок? Так в России можно играть в футбол, - сообщается в Твиттере "Ростова".

- Фатальность! - так охарактеризовали этот момент "Крылья" в своем официальном Твиттере.

Крылья Советов - Ростов

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