"Ростов" призвал болельщиков поддержать Артура Юсупова

"Ростов" призвал болельщиков поддержать полузащитника Артура Юсупова перед домашним матчем против "Рубина". Ранее стало известно, что игрок получил травму связок колена на одной из тренировок, после чего вчера перенес операцию. Хавбек пропустит около полугода.

"Уважаемые болельщики, предлагаем вам поддержать игрока нашего клуба и принять участие в массовом флешмобе перед началом матча "Ростов" – "Рубин". Для участия вам понадобится главный атрибут болельщика – шарф любимой команды!" – говорится в заявлении "Ростова".

Юсупов получил травму связок колена // Артур Юсупов: "Мне придется пропустить примерно полгода"