Артур Юсупов: "Мне придется пропустить примерно полгода"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, права на которого принадлежат "Зениту", подчеркнул, что операция на колене прошла успешно. По словам хавбека, он будет вынужден пропустить около полугода. Ранее сообщалось, что россиянин получил травму связок колена на одной из тренировок.

– Не считая родных и близких, футбол – самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжелой травмы придется пропустить примерно полгода, – написал Юсупов на своей странице в Инстаграме. – Хотя, сделаю все от себя зависящее, чтоб сократить время восстановления. Уже прошла операция, тьфу-тьфу-тьфу, вроде успешно.

Огромное спасибо докторам и руководству "Ростова" и "Зенита", которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию. И еще хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично напрямую, и в интернете! В такую не простую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня навес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм. Пожалуй, в жизни это самое главное!

Юсупов получил травму связок колена