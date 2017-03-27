"Ростов" поздравил Гацкана с днем рождения

"Ростов" в официальном твиттере поздравил с днем рождения капитана команды Александра Гацкана. Молдавскому хавбеку сегодня исполнилось 33 года.

"Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!" - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".

С днем рождения, капитан!



Александру Гацкану исполнилось 33 года.



Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!#мыРостов pic.twitter.com/p1SueVOhfj – Football Club Rostov (@rostovfc) 27 марта 2017 г.

В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи.