"Ростов" поздравил Гацкана с днем рождения

"Ростов" в официальном твиттере поздравил с днем рождения капитана команды Александра Гацкана. Молдавскому хавбеку сегодня исполнилось 33 года.
"Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!" - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова".
С днем рождения, капитан!– Football Club Rostov (@rostovfc) 27 марта 2017 г.
Александру Гацкану исполнилось 33 года.
Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!#мыРостов pic.twitter.com/p1SueVOhfj
В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи.