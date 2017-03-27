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"Ростов" поздравил Гацкана с днем рождения

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"Ростов" в официальном твиттере поздравил с днем рождения капитана команды Александра Гацкана. Молдавскому хавбеку сегодня исполнилось 33 года.

"Твоя верность нашему клубу вызывает восхищение!" - говорится в сообщении на официальном сайте "Ростова". 

В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 передачи.

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