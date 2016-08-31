19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" подтвердил переход Папа Гуйе

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"Ростов" объявил о трансфере защитника Папа Гуйе. Подробности сделки не разглашаются.

Последним клубом 32-летнего сенегальца был днепропетровский "Днепр". Также за свою карьеру он выступал за "Волынь", "Металлист" и "Дуан" у себя на родине. С харьковским клубом футболист становился серебряным призером чемпионата Украины. Пять раз завоевывал бронзовые награды первенства.

Также на счету Гуйе пять матчей в составе сборной Сенегала.

Трансферное окно закрывается. LIVE! 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10423

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КОММЕНТАРИИ (13)
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ValeraK

Гарет Бейл в Ростов вроде переходит...от Шнобеля инсайд?

22:02

Luchezarny

Срочно в Одессу ещё 1 маму , иначе будет непара)) Черноморец ищи))

21:13

Убийца бобика

Реалист!------------------- нормально! у всех проблемы со зрением: футболисты, арбитры, инспектора,руководство, менеджмент, но арбитры-другая тема

20:25

EVIL915

БАБА Адаму был - теперь ПАПА Гуйе

20:17

баламошка

Убийца бобика А потом перейдёт в одесский Черноморец- Круто- ПАПА в МАМЕ///////////////// И родится у них Пак Чжи СЫН

20:17

Реалист!

Напрасно его взяли - у него что-то со зрением, в последнее время допускал грубые ошибки. Когда во время игры выпадают линзы, то он ничего не видит. Да и по стилю игры он Ростову не подходит.

20:16

Убийца бобика

баламошка=== не матрёшка-sweden family)))

20:09

Убийца бобика

А потом перейдёт в одесский Черноморец- Круто- ПАПА в МАМЕ

20:08

Brother Beyond

Мегаприобретение. Ну теперь точно всех в группе порвут.

20:07

fedland

Ну так ведь Ростов папа...

20:04

RSDsouth

Начало неплохое ,вечер перестаёт быть томным

19:54

баламошка

Папа в Папе - получается матрёшка.

19:53

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Ростов-папа пригласил Папу Гуйе.)

19:51

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