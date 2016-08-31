"Ростов" подтвердил переход Папа Гуйе

"Ростов" объявил о трансфере защитника Папа Гуйе. Подробности сделки не разглашаются.
Последним клубом 32-летнего сенегальца был днепропетровский "Днепр". Также за свою карьеру он выступал за "Волынь", "Металлист" и "Дуан" у себя на родине. С харьковским клубом футболист становился серебряным призером чемпионата Украины. Пять раз завоевывал бронзовые награды первенства.
Также на счету Гуйе пять матчей в составе сборной Сенегала.
ValeraK
Гарет Бейл в Ростов вроде переходит...от Шнобеля инсайд?
22:02
Luchezarny
Срочно в Одессу ещё 1 маму , иначе будет непара)) Черноморец ищи))
21:13
Убийца бобика
Реалист!------------------- нормально! у всех проблемы со зрением: футболисты, арбитры, инспектора,руководство, менеджмент, но арбитры-другая тема
20:25
EVIL915
БАБА Адаму был - теперь ПАПА Гуйе
20:17
баламошка
Убийца бобика А потом перейдёт в одесский Черноморец- Круто- ПАПА в МАМЕ///////////////// И родится у них Пак Чжи СЫН
20:17
Реалист!
Напрасно его взяли - у него что-то со зрением, в последнее время допускал грубые ошибки. Когда во время игры выпадают линзы, то он ничего не видит. Да и по стилю игры он Ростову не подходит.
20:16
Убийца бобика
баламошка=== не матрёшка-sweden family)))
20:09
Убийца бобика
А потом перейдёт в одесский Черноморец- Круто- ПАПА в МАМЕ
20:08
Brother Beyond
Мегаприобретение. Ну теперь точно всех в группе порвут.
20:07
fedland
Ну так ведь Ростов папа...
20:04
RSDsouth
Начало неплохое ,вечер перестаёт быть томным
19:54
баламошка
Папа в Папе - получается матрёшка.
19:53
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Ростов-папа пригласил Папу Гуйе.)
19:51