"Ростов" отзаявил Бухарова

"Ростов" исключил из заявки нападающего Александра Бухарова, сообщает официальный сайт РФПЛ. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил 3 гола в чемпионате и Кубке России.

В конце января нападающий сборной России получил травму ахиллова сухожилия. 29 января он перенес операцию и выбыл ориентировочно на три месяца.

Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Бухарова в число кандидатов на поездку на чемпионат мира-2018.