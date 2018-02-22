"Ростов" отзаявил Бухарова

"Ростов" исключил из заявки нападающего Александра Бухарова, сообщает официальный сайт РФПЛ. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил 3 гола в чемпионате и Кубке России.
В конце января нападающий сборной России получил травму ахиллова сухожилия. 29 января он перенес операцию и выбыл ориентировочно на три месяца.
Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Бухарова в число кандидатов на поездку на чемпионат мира-2018.
Николай.Н
Ага,в Барселону его берут,Месси буде ему выдавать.....
22:48 22 февраля
crazysun78
я вообще думал он еще в зеите.. )
19:54 22 февраля
karlikf1
В Манчестер Сити наверное перейдёт.
19:45 22 февраля
shpasic
возвращение в Рубин.
19:21 22 февраля