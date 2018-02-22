19:13 22 февраля | Футбол — РФПЛ

"Ростов" отзаявил Бухарова

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"Ростов" исключил из заявки нападающего Александра Бухарова, сообщает официальный сайт РФПЛ. В текущем сезоне форвард провел 15 матчей и забил 3 гола в чемпионате и Кубке России. 

В конце января нападающий сборной России получил травму ахиллова сухожилия. 29 января он перенес операцию и выбыл ориентировочно на три месяца.

Отметим, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Бухарова в число кандидатов на поездку на чемпионат мира-2018.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/otzayavka/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Николай.Н

Ага,в Барселону его берут,Месси буде ему выдавать.....

22:48 22 февраля

crazysun78

я вообще думал он еще в зеите.. )

19:54 22 февраля

karlikf1

В Манчестер Сити наверное перейдёт.

19:45 22 февраля

shpasic

возвращение в Рубин.

19:21 22 февраля

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