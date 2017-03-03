"Ростов" одержал крупнейшую победу в чемпионатах России

В матче 18-го тура чемпионата России "Томь" – "Ростов" (0:6) номинальные гости одержали крупнейшую победу в национальных первенствах. Ранее желто-синие два раза выигрывали с преимуществом в пять голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные победы "Ростова" в чемпионатах России