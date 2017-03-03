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"Ростов" одержал крупнейшую победу в чемпионатах России

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В матче 18-го тура чемпионата России "Томь""Ростов" (0:6) номинальные гости одержали крупнейшую победу в национальных первенствах. Ранее желто-синие два раза выигрывали с преимуществом в пять голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые крупные победы "Ростова" в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

03.03.2017

Иван ДАНИЛЬЯНЦ

Томь (г)

6:0

17.07.1996

Сергей АНДРЕЕВ

КАМАЗ (г)

7:2

30.09.2006

Сергей БАЛАХНИН

Шинник (г)

6:1

19.08.1995

Сергей АНДРЕЕВ

Кр.Советов (г)

6:2

20.04.1996

Сергей АНДРЕЕВ

Черноморец (д)

4:0

16.05.1998

Сергей АНДРЕЕВ

Тюмень (д)

4:0

26.03.2006

Сергей БАЛАХНИН

Москва (д)

4:0

14.03.2011

Олег ПРОТАСОВ

Спартак (д)

4:0

19.08.2013

Миодраг БОЖОВИЧ

Волга (д)

4:0
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КОММЕНТАРИИ (1)
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SirFC

В 1994 году была домашняя победа над Балтикой с таким же счётом! Или первая лига не считается?!

22:34

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