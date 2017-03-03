"Ростов" одержал крупнейшую победу в чемпионатах России

В матче 18-го тура чемпионата России "Томь" – "Ростов" (0:6) номинальные гости одержали крупнейшую победу в национальных первенствах. Ранее желто-синие два раза выигрывали с преимуществом в пять голов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые крупные победы "Ростова" в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
03.03.2017
|
Иван ДАНИЛЬЯНЦ
|
Томь (г)
|
6:0
|
17.07.1996
|
Сергей АНДРЕЕВ
|
КАМАЗ (г)
|
7:2
|
30.09.2006
|
Сергей БАЛАХНИН
|
Шинник (г)
|
6:1
|
19.08.1995
|
Сергей АНДРЕЕВ
|
Кр.Советов (г)
|
6:2
|
20.04.1996
|
Сергей АНДРЕЕВ
|
Черноморец (д)
|
4:0
|
16.05.1998
|
Сергей АНДРЕЕВ
|
Тюмень (д)
|
4:0
|
26.03.2006
|
Сергей БАЛАХНИН
|
Москва (д)
|
4:0
|
14.03.2011
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Спартак (д)
|
4:0
|
19.08.2013
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
Волга (д)
|
4:0
SirFC
В 1994 году была домашняя победа над Балтикой с таким же счётом! Или первая лига не считается?!
22:34