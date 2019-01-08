Роман Зобнин: "Травма больше не беспокоит"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что его больше не беспокоит травма. 24-летний хавбек получил повреждение мениска левого коленного сустава в матче 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (2:1) и был прооперирован.
- Травма больше не беспокоит, с мячом уже самостоятельно тренировался, - приводит слова Зобнина официальный сайт "Спартака". - Удалось хорошо отдохнуть с семьей в Таиланде, и теперь готов к работе с командой.
В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.
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http://spartak.com/news/2019-01-08-medosmotr_nakanune_vyleta/
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