Роман Зобнин: "После гола сели в оборону и пропустили"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в перерыве матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" заявил, что у него не было ощущения гостевой встречи. Также футболист сказал, какую установку Массимо Каррера сделал игрокам на начало игры.

– Тренер говорил в первые 15 минут идти в прессинг, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Зобнин. – Мы забили гол. После него сели в оборону, у соперника пошли атаки и они забили нам.

Очень приятно, что много болельщиков поддерживают нас. Не чувствуем, что играем в гостях. Нам очень приятно, будем стараться оправдать их ожидания.