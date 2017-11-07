Роман Зобнин: "Планирую попасть в заявку "Спартака" после игр сборной"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин на странице национальной команды в "Одноклассниках" ответил на вопросы болельщиков. Футболист отметил, что он закончил восстанавливаться после травмы колена.

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

- Как колено? Как ваше самочувствие?

- Все отлично. Колено здоровое, как обычное левое. Закончил курс реабилитации. Тренируюсь без ограничений, но делаю дополнительную программу. Готовлюсь к 5-6 матчам, которые будут после сборной. В целом все хорошо и прошло по плану.

- Есть ли шанс, что увидим вас на поле в этом году?

- Есть. Планирую попасть в заявку уже после игр сборной.

- Как провели первую ночь после травмы?

- Да, получил серьезную травму. Тяжело об этом говорить. Первую ночь была сложная. Прилетели поздно, сделал МРТ. С утра должен был позвонить. Всю ночь то спал, то нет. Думал и проматывал тот момент. Утром позвонил и меня пригласили в больницу. Мне сказали, что у меня частичный разрыв крестообразной связки. Я полетел в Италию, там сделали операцию.

- Кто поддерживал в первые мгновения?

- Поддержка была колоссальной. Не ожидал столько народу. Вся страна поддерживала, но главным человеком, который поддержал, конечно, была моя жена.

Сейчас Зобнин находится в расположении сборной России в Новогорск. Сегодня национальная команда начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами – 14 ноября в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург".