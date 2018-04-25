Роман Зобнин: "Из-за прошлогодней травмы до сих пор не могу выйти на прежний уровень"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин признался, что не может обрести нужную форму после перенесенной операции. Напомним, 5 июня прошлого года хабвек получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за национальную команду против Венгрии (3:0). Зобнин из-за травмы пропустил 5 месяцев и 13 дней.

– Конечно, в то время посещали такие мысли, что вообще не смогу играть, - сказал Зобнин в программе "География сборной" на телеканала "Матч ТВ". - Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом. Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста.



В нынешнем сезоне 24-летний Зобнин провел за "Спартак" 11 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.