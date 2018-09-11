Роман Широков: "Ташаева нельзя называть предателем"

Экс-полузащитник московского "Динамо" Александр Ташаев, перешедший в "Спартак", не является предателем, заявил заместитель генерального клуба по спортивным вопросам Роман Широков.
- В "Динамо" запустили свои карьеры Зобнин, Ташаев... Теперь они в "Спартаке". Пусть это вопрос не к вам...
- ...Даже не потому, что это вопрос не ко мне. По Зобнину вопрос вообще не стоит: команда вылетела в ФНЛ, и он перешел в "Спартак" за достаточно хорошие деньги на тот момент.
- Хорошо, вопрос по Ташаеву. Это большая потеря для вас? Его можно было сохранить в команде?
- Если бы его можно было сохранить, мы бы его сохранили, но когда я стал заниматься делами, его переход был решеным делом. Со спортивной точки зрения, это, безусловно, потеря для "Динамо". Возможно, и игроку следовало бы на год задержаться в родном клубе. Если бы "Динамо" не вышло на новый уровень, можно было бы и рассматривать вариант его перехода, в том числе в "Спартак". Но здесь за этот год он бы окреп и стал бы совсем другим игроком. Его сторона приняла такое решение, и он ушел.
- Какие попытки со стороны клуба предпринимались, чтобы удержать Александра?
- С ним много разговаривал Дмитрий Валерьевич (Хохлов). Убедить, к сожалению, не удалось.
- Если смотреть сейчас, то Ташаев ошибся со своим решением?
- После шести туров делать какие-то выводы нельзя. И насколько я понимаю, у Ташаева была в этот период травма. Пройдет чемпионат, тогда можно делать какой-то вывод. Квинси ушел, он выздоровеет, возможно, будет больше игровой практики. И он сможет проявить себя более ярко, чем на данный момент.
- Вы можете назвать Ташаева предателем?
Нет, не могу. Каждый делает выбор, почему за это его нужно называть предателем? Он посчитал, что так будет лучше для развития его карьеры. (Александр Рогулев)