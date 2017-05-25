Роман Шаронов: "Бердыев сказал, что не против прохождения у него стажировки"

Бывший защитник "Рубина" Роман Шаронов, который на данный момент работает в клубе, не в курсе того, что Курбан Бердыев возвращается в Казань. Он отметил, что общался со специалистом две недели назад и Бердыев дал добро на то, чтобы Шаронов прошел у него стажировку.

По информации "СЭ", в субботу после заседания попечительского совета казанцев главным тренером команды, с большой долей вероятности, будет объявлен Бердыев.

- Вам известно, что Бердыев возвращается в "Рубин"? - вопрос Шаронову.

- Всю информацию, как и все, узнаю из газет. По Бердыеву я неоднократно говорил, что это топ-тренер не только для России. У него есть своя философия, он постоянно учится. Это я ощутил как игрок, когда выступал под его руководством.

Сейчас я поступил на получение тренерской лицензии категории А. И первый тренер к кому хочу попасть на стажировку - это Бердыев. Кстати, недели две назад звонил ему в "Ростов" и Курбан Бекиевич сказал, что не против. (Сергей АСТАХОВ)