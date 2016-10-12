Роман Орещук: "Динамо" не платит большую часть зарплаты Денисову"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" рассказал об уходе полузащитника Игоря Денисова в "Локомотив". По его словам, это игрок высочайшего уровня.
– Как все решилось с Денисовым? Почему он выбрал "Локо", ведь были другие варианты?
– Мы рассчитывали на Игоря, хотели, чтобы он помог нам вернуться в премьер-лигу. Но перевесило желание вернуться в сборную, плюс его очень хотело заполучить руководство "Локо". У нас нормальная конкуренция на этой позиции, плюс есть талантливые молодые ребята.
– Вы как-то сказали, что считаете Игоря равным Диарра по уровню.
– Немного не так. Все-таки Диарра играл в "Реале", сборной Франции. Но по потенциалу, самоотдаче, характеру – конечно, высочайший класс. И то, что пишут о Денисове, с тем, что есть на самом деле, – небо и земля. Ничего плохого не могу сказать.
– Кто сейчас платит ему зарплату?
– Могу опровергнуть то, что ранее сообщалось. Совершенно точно – "Динамо" не платит большую часть зарплаты футболиста. Уход Денисова спортивно невыгоден, но финансово – безусловно.
ks86
Куда бы гарик не пришел, везде провал, карма что-ти?
14:30
bond1951
зажрались что ли ну ка гарик раскрути тех кто подписывал убойный контракт пусть знают питерских пацанов
14:23
Gogy
Опять полезла вверх цена на Ж/Д билеты... Бабушки будут недовольны... И проценты в ВТБ по кредитам нереальные...
14:10
баламошка
– Кто сейчас платит ему зарплату? – Могу опровергнуть то, что ранее сообщалось. Совершенно точно – "Динамо" не платит большую часть зарплаты футболиста. Уход Денисова спортивно невыгоден, но финансово – безусловно.-------------------Ха-ха!!! То есть какую-то часть з/п Динамо всё-таки платит Деньгисову?! Жучара!
14:07