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Роман Орещук: "Динамо" не платит большую часть зарплаты Денисову"

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Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" рассказал об уходе полузащитника Игоря Денисова в "Локомотив". По его словам, это игрок высочайшего уровня.

 
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– Как все решилось с Денисовым? Почему он выбрал "Локо", ведь были другие варианты?

– Мы рассчитывали на Игоря, хотели, чтобы он помог нам вернуться в премьер-лигу. Но перевесило желание вернуться в сборную, плюс его очень хотело заполучить руководство "Локо". У нас нормальная конкуренция на этой позиции, плюс есть талантливые молодые ребята.

Вы как-то сказали, что считаете Игоря равным Диарра по уровню.

– Немного не так. Все-таки Диарра играл в "Реале", сборной Франции. Но по потенциалу, самоотдаче, характеру – конечно, высочайший класс. И то, что пишут о Денисове, с тем, что есть на самом деле, – небо и земля. Ничего плохого не могу сказать.

Кто сейчас платит ему зарплату?

– Могу опровергнуть то, что ранее сообщалось. Совершенно точно – "Динамо" не платит большую часть зарплаты футболиста. Уход Денисова спортивно невыгоден, но финансово – безусловно.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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ks86

Куда бы гарик не пришел, везде провал, карма что-ти?

14:30

bond1951

зажрались что ли ну ка гарик раскрути тех кто подписывал убойный контракт пусть знают питерских пацанов

14:23

Gogy

Опять полезла вверх цена на Ж/Д билеты... Бабушки будут недовольны... И проценты в ВТБ по кредитам нереальные...

14:10

баламошка

– Кто сейчас платит ему зарплату? – Могу опровергнуть то, что ранее сообщалось. Совершенно точно – "Динамо" не платит большую часть зарплаты футболиста. Уход Денисова спортивно невыгоден, но финансово – безусловно.-------------------Ха-ха!!! То есть какую-то часть з/п Динамо всё-таки платит Деньгисову?! Жучара!

14:07

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