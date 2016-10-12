Роман Орещук: "Динамо" не платит большую часть зарплаты Денисову"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук в интервью "СЭ" рассказал об уходе полузащитника Игоря Денисова в "Локомотив". По его словам, это игрок высочайшего уровня.

– Как все решилось с Денисовым? Почему он выбрал "Локо", ведь были другие варианты?

– Мы рассчитывали на Игоря, хотели, чтобы он помог нам вернуться в премьер-лигу. Но перевесило желание вернуться в сборную, плюс его очень хотело заполучить руководство "Локо". У нас нормальная конкуренция на этой позиции, плюс есть талантливые молодые ребята.

– Вы как-то сказали, что считаете Игоря равным Диарра по уровню.

– Немного не так. Все-таки Диарра играл в "Реале", сборной Франции. Но по потенциалу, самоотдаче, характеру – конечно, высочайший класс. И то, что пишут о Денисове, с тем, что есть на самом деле, – небо и земля. Ничего плохого не могу сказать.

– Кто сейчас платит ему зарплату?

– Могу опровергнуть то, что ранее сообщалось. Совершенно точно – "Динамо" не платит большую часть зарплаты футболиста. Уход Денисова спортивно невыгоден, но финансово – безусловно.