Роман Герус: "Печально, что жизнь "Амкара" прервалась так быстро"

Бывший вратарь "Амкара" Роман Герус выразил сожаление в связи с ликвидацией клуба. Пермяки сохранили место в премьер-лиге по итогам сезона-2017/18, но из-за финансовых проблем не прошли лицензирование и были исключены из РФПЛ.

- Очень жалко, что "Амкар" закрывается, - цитирует "Р-Спорт" Геруса. - Это клуб с большими традициями, своей историей, большой армией болельщиков. Понимаю чувства пермяков, для которых "Амкар" не пустой звук, они жили командой, футболом, а теперь их лишили этого. Я провел в клубе четыре с половиной года, это было хорошее время, футболисты всегда чувствовали поддержку трибун, часть моего сердца осталась в Перми. Печально, что жизнь "Амкара" прервалась так быстро.