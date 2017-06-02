Роман Бабаев: "Включение Дзагоева в состав на матч со "Спартаком" - не спектакль"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, полузащитник Алан Дзагоев действительно мог сыграть в матче 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2). По словам руководителя, включение в стартовый состав игрока, которого пришлось в итоге снять с матча, не было спектаклем.

– Как я уже сказал, риск рецидива существовал, но запрещать ему выходить на поле было бы неправильно с нашей стороны. Тогда вообще не следовало направлять футболиста в сборную. Последнее слово было за Дзагоевым. Он сделал выбор, и винить его нельзя.

– Он действительно мог сыграть в дерби со "Спартаком"? После матча Денис Глушаков назвал включение Дзагоева в стартовый состав спектаклем.

– Никакого спектакля не было. Планировалось, что Дзагоев выйдет на поле. Лично разговаривал с Аланом. Он сказал, что готов. Мы не прибегали ни к какой запугивающей акции. Просто на разминке Дзагоев опять почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Романа Бабаева