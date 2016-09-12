Роман Бабаев: "Формально Слуцкий прав: У России нет систематических успехов на уровне клубов и сборной"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что не дискутировал с Леонидом Слуцким по поводу его высказываний о том, является ли Россия футбольной страной. По словам руководителя, формально наставник прав.
– У вас состоялась определенная дискуссия с Леонидом Слуцким по поводу того, является ли Россия футбольной державой?
– Мы даже не обсуждали с ним эту тему. Она точно не стоит того внимания, которое ему уделили. Слова Леонида Викторовича? Если судить с сугубо формальной точки зрения, то он абсолютно прав. К нашему сожалению. Как можно говорить о том, что Россия великая футбольная держава, если нет успехов, систематических достижений на уроне клубов или сборной? То есть можно сколько угодно бить себя в грудь и кричать, что мы – футбольная страна, но от медицинского диагноза никуда не деться. Это с одной стороны.
– А с другой?
– С точки зрения инфраструктуры, посещаемости стадионов, повышенного внимания к игре здесь мы приближаемся к тому, чтобы называться футбольной страной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Роман Бабаев: "Настя Перхун - молодчина! Тронула до глубины души" //
Нефутбольная страна? Леонид Викторович, вы не правы
SS-1525-Sergey
Бабаев конечно силён, где успехи у англичан на уровне сборной и клубов на регулярной основе, но ни у кого не повернётся язык, что британские страны, входящие в союз, не футбольные!
15:34
lordblack
Это он дерби Спартака с Локо посмотрел и пришел к такому выводу?! Только г-н Бабаев запомните, не будь в стране Спартака, никаких аншлагов не будет (12 тысяч на Олимп 2 аншлагом называть смешно)! Только красно-белое сердце болельщиков всей страны обеспечивают интерес к футболу в РФ (РФПЛ)! И если вы прекратите пилить с болотом чемпионства, то может и у вас будут аншлаги на новом стадионе! Петрович свои несчастные 20 тысяч тоже начнет собирать и т.д.
15:03
Sergio 79
Если сравнить с Россией то успехи огромные, а если сравнить посещаемость стадионов - то у нас она ниже второй лиги в Англии, про инфраструктуру, поля, развитость молодежного футбола можно сказать тоже самое
14:57
serzheo
Сори, оговорка по Фрейду. Товарищ Бабаев...
14:27
serzheo
Товарищ Федун - а у Англии есть систематические успехи на клубном уровне, или тем паче на уровне сборной? Как -то не вспоминается ни-то ни другое.... Англия - футбольная страна?
14:26