Роман Бабаев: "Формально Слуцкий прав: У России нет систематических успехов на уровне клубов и сборной"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что не дискутировал с Леонидом Слуцким по поводу его высказываний о том, является ли Россия футбольной страной. По словам руководителя, формально наставник прав.

– У вас состоялась определенная дискуссия с Леонидом Слуцким по поводу того, является ли Россия футбольной державой?

– Мы даже не обсуждали с ним эту тему. Она точно не стоит того внимания, которое ему уделили. Слова Леонида Викторовича? Если судить с сугубо формальной точки зрения, то он абсолютно прав. К нашему сожалению. Как можно говорить о том, что Россия великая футбольная держава, если нет успехов, систематических достижений на уроне клубов или сборной? То есть можно сколько угодно бить себя в грудь и кричать, что мы – футбольная страна, но от медицинского диагноза никуда не деться. Это с одной стороны.

– А с другой?

– С точки зрения инфраструктуры, посещаемости стадионов, повышенного внимания к игре здесь мы приближаемся к тому, чтобы называться футбольной страной. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Нефутбольная страна? Леонид Викторович, вы не правы