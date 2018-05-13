Роман Бабаев: "Если смотреть, как складывался сезон, считаю, второе место – отличный результат"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался доволен тем, как команда провела сезон-2017/18. В чемпионате России армейцы заняли второе место и завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов, опередив в 30-м туре "Спартак". На международной арене они прошли дальше остальных российских клубов – коллектив Виктора Гончаренко дошел до 1/4 финал Лиги Европы, где уступили "Арсеналу".

– По совокупности если смотреть, как складывался сезон, я считаю, что это отличный результат, – цитирует "Р-Спорт" Бабаева. – Ребята – молодцы, и в очередной раз, когда уже мало кто верил в команду, тем не менее, на ленточке обошли принципиального конкурента, заняли второе место.

Шестой сезон команда не занимает место ниже второго, несмотря на все объективные трудности. Считаю, что очень хороший сезон, тем более, что и в Лиге Европы немного пошумели – дошли до четвертьфинала, играли на два фронта. Ребятам можно только сказать спасибо за самоотдачу, за проявленный характер. Также хочу поздравить наших болельщиков, без которых не было бы этого успеха, которые поддерживали нас всегда.

Витинью - герой. ЦСКА - второй // Виктор Гончаренко: "Фантастический результат!"