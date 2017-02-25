Роман Асхабадзе: "Трансфер Ахмедова в Китай – большой плюс для "Краснодара"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе специально для "СЭ" оценил трансферную кампанию всех клубов премьер-лиги в зимнее окно. Он отметил, что "Краснодару" удалось заработать на продаже игроков, но при этом и укрепить состав, поставив "быкам" 4,5 балла из пяти возможных.

– Трансфер за хорошие деньги Ахмедова в Китай – очень большой плюс для "быков" с точки зрения первых клубных глобальных продаж, – сказал Асхабадзе. – Кроме того, удалось трудоустроить за приличную сумму Эбуэ в Шотландию и отдать в аренду Ари.

Усиление же носило точечный характер. "Краснодар" в очередной раз совершил неординарные и для большинства людей не совсем понятные трансферы, пригласив не самых известных игроков, однако в последние годы почти все новички прогрессировали и достигали высокого уровня.

По первым матчам в Лиге Европы против "Фенербахче", уже видно, что и Классон, и Рамирес команде способны помочь. Кроме того, не будем забывать и про Шишкина – футболиста сборной России. Считаю, клуб сработал очень грамотно и логично – и заработал деньги, и укрепился. Ставлю его трансферные успехи на один уровень со "Спартаком" и "Зенитом". (Михаил ГОНЧАРОВ)