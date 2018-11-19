Родригу Бекао: "Планирую остаться в ЦСКА надолго"

Защитник ЦСКА Родригу Бекао заявил, что планирует выступать за "армейцев" много лет, сообщает Bobsoccer. 22-летний бразилец признался, что ощущает домашнее тепло в московском клубе.

– Чувствую себя в ЦСКА, как дома, – признался Бекао в интервью Bobsoccer. – Счастлив, что руководство московского клуба пригласило меня сюда. Меня отлично приняли, я сразу ощутил домашнее тепло. Очень благодарен нашим болельщикам, они замечательно ко мне относятся, и команду здорово поддерживают. Друзья, вы просто супер!

Могу только заявить о своем желании остаться в ЦСКА надолго! Хочу выступать за этот клуб много лет.

В текущем сезоне Бекао сыграл в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.