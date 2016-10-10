Родолфу: "Мариу Фернандес - очень большая потеря для сборной Бразилии"

Защитник "Терека" Родолфу уверен, что Мариу Фернандес, получивший российское гражданство, является одним из лучших крайних защитников. По его словам, это огромная потеря для сборной Бразилии.

- Марио - великий футболист и очень хороший человек, - приводят "Известия" слова Родолфу. - Мы с ним на протяжении года играли вместе в "Гремиу". Ошибки прошлого многому научили его - он стал другим, стал совершенно по-иному думать. Я очень рад за него.

- Как думаете, Бразилия когда-нибудь пожалеет о том, что потеряла Фернандеса, который совсем скоро сможет дебютировать за сборную России?

- Уверен, что Марио - очень большая потеря для бразильской сборной. Во-первых, он еще молод, а во-вторых, я считаю, что на данный момент он является одним из лучших правых защитников.