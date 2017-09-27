Роберто Манчини: "Надеюсь, поле менять не придется"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против "Реала Сосьедад" выразил надежду, что над газоном арены "Санкт-Петербург" поработают за время паузы в чемпионате России. Также итальянский специалист еще раз похвалил стадион "Краснодара", назвав арену "быков" одной из лучших, что он видел.

- Вас поразил стадион в Краснодаре. Что еще удивило вас в России за эти несколько месяцев, что вы находитесь в Петербурге?

- У "Краснодара" красивейший стадион! Один из лучших, которых я видел в жизни. Но в список моих лучших арен входит в наш стадион. Это говорит о том, что Россия действительно готовится к ЧМ-2018. В стране поднимается уровень команд, строятся красивые стадионы. Я всем доволен. Мне радостно смотреть за развитием футбола в вашей стране.

- Кажется, что поле стадиона в Санкт-Петербурге не выдержит еще пару месяцев. Как вы оцените его состояние?

- Надеюсь, поле менять не придется, что оно выдержит. Думаю, сотрудники стадиона поработают над газоном во время перерыва, который наступил после матча с "Реалом Сосьедад". Матчей не будет около двадцати дней. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, матч "Зенит" - "Реал Сосьедад" пройдет 28 сентября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию.