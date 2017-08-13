Роберто Манчини: "Надеюсь, что Кокорин сможет в одиночку забить 35 голов"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин сможет в одиночку забить 35 голов за сезон, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. В сегодняшней встрече форвард отметился забитым голом. Всего в шести матчах он забил пять мячей.

- Способен ли Кокорин забить 35 в одиночку? - вопрос Манчини, который обозначил именно такую цель на сезон для Кокорина и Артема Дзюбы.

- Надеюсь, что да.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат" // Кокорин удвоил преимущество "Зенита" в матче с "Ахматом", до цели Манчини - 29 мячей