Роберто Манчини: "Мотивация - завершить сезон на мажорной ноте"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини перед матчем заключительного тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" не стал говорить о своем будущем.

Сегодня перед игрой "Зенит" объявил о досрочном расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

– Мотивацию можно найти всегда, – рассказал в интервью телеканалу "Наш футбол" Манчини. – Сезон выдался тяжелым. Мы пытались выиграть чемпионат России – не получилось. Потом пытались попасть в Лигу чемпионов – тоже не удалось. Но мотивация сегодня – завершить сезон на мажорной ноте, а также сделать максимально позитивным последний матч Кришито в "Зените".

Бабурин весь сезон хорошо тренировался, относился серьезно к своей работе и выкладывался на все сто процентов на тренировках. Сегодня он в стартовом составе – это премия за его работу последние несколько месяцев.

Сейчас главное – хорошо сыграть, об остальном будем говорить после матча. А сейчас настрой только на игру. Конечно, остается неприятный осадок – но мы все пытаемся сконцентрироваться только на предстоящем матче.

Трансляция матча "Зенит" – "СКА-Хабаровск"