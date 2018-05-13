11:55 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" подтвердил расторжение контракта с Манчини

Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Зенит" и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Роберто Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, в которых одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В первой половине сезона-2017/18 сине-бело-голубые на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате России и стали самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Из второго по значимости европейского клубного турнира команда выбыла на стадии 1/8 финала, уступив "Лейпцигу".

Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

Решающий день для Манчини
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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-05-13-zenit-i-roberto-manchini-dostigli-soglasheniya-o-dosrochnom-rastorzhenii-kontrakta.htm

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КОММЕНТАРИИ (37)
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23 КОРОВЫ -- последняя строка

Очередная блестящая "победа" отечественного футбольного менеджмента!!!! Вот такие клубы, с оборзевшими бюджетами и подрывают устои отечественной экономики!!!!

13:05

Жорик Вартанов

летом подпишут топ тренера который потребует обновить состав, опять накупят 10-15 игроков, Фурсенка скажет что Зенит начинает новую историю, мы всех будем рвать, бла-бла-бла, 4 или 5 место, снова непопадание в ЛЧ и новые кадровые перемены, с Фурсенка иначе быть не может

13:03

Жорик Вартанов

Ю.Ю. Там статья большая про кипера "поцелучик" и ни одного КБ...))_______________ там все ваши

13:00

Бу-га-га!

Сёрень, дык уже захлебнулись от зависти к Манчини...))) А до этого - Луческу завидовали. А до Мирчо....)))

13:00

TurNN1983

Позорники, столько денег потратили на этого тренеришку,и в итоге даже неустойку с него не взяли. Этот клуб вообще нужно приструнить. Жируют на Российский газ, одни всё а другие клубы еле концы с концами сводят. Вас давно нужно на финансовый фейр плей проверить.

12:56

Коновалл

Физрук за 4 лимона евро и 5 место. "Что моту рубли, что ситу вода: давай наливай, а все пустота".

12:56

Ю.Ю.

Там статья большая про кипера "поцелучик" и ни одного КБ...))

12:55

serzheo

Надо взять Конте или Сарри, что б московитые захлебнулись слюной завистливой.

12:54

Стерля

Газпром - деньги на ветер!

12:49

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

удобно. обосрался и свалил без компенсаций. современные контракты в спорте просто преступные. типа спасибо, что не безруков?)

12:48

rusfed 2.0

Прогноз. Найдут "такого же", но дороже

12:46

Товарищ Бендер!

Эх жаль,классный был специалист,надеюсь найдут такого же

12:44

Millwall82

ЗЮК:, то избитый мем, придуманный вами.

12:43

ЗЮК:

Millwall82 Я думаю у спартаков и прочих стоят колокольчики об уведомлениях под каждой новостью Зенита)))) ======================================================================================================== Ты даже в теме ростовских билетов упомянул Спартак.

12:42

AlexGabriel

Когда у Манчини появился вариант со сборной Италии, то результаты Зенита резко пошли на спад. Манчини грамотно поступил. Ведь, если бы сейчас Зенит был на первом-втором месте, то итальянцу пришлось бы платить нехилую компенсацию клубу за расторжение. А тут вроде как все согласны. Руководство считает работу провальной и самому Манчини нужно уходить. Обвел их вокруг пальца

12:42

Бу-га-га!

К Борису Буняку ходоки вылетели. В Аль-Джахру.

12:39

AlCapone

Мда, то, что большинство болельщиков понимали год назад, вдруг стало очевидным руководству Зенита. Ну не подходил он им с самого начала

12:39

bvb1987

за такую беобразную работу манчини еще обязан был компенсацию заплатить!

12:39

serzheo

Прощай дружек, памяк о тебе навсегда останется в наших сердцах.

12:39

arminV

Ну, и пошёл лесом...

12:38

Millwall82

Иначе такую оперативность не объяснить.

12:34

Millwall82

Я думаю у спартаков и прочих стоят колокольчики об уведомлениях под каждой новостью Зенита))))

12:31

Jean4

Не может быть этого! Еще не весь аргентинский шлак скупили, как же так, уже расстаются?

12:26

tvorog8088

Нус, кто в следующем году для Зенита 5 место выигрывать будет?)))

12:24

rusfed 2.0

Фурсенко потирает руки. Все эти распорядители огромных бюджетов живут с новых контрактов. Новый контракт - новые возможности

12:20

Darkman79

Уже третий подряд тренер Зенита,крупно обыгравший Спартак,уходит в конце сезона,может лучше вы нам будете проигрывать регулярно?)))))

12:20

Бу-га-га!

Тандем Серж/Мыловар будет тренировать.

12:19

Vadix

кандидаты на замену Манчини те, чьим фанатом является Фурсенко

12:17

Ю.Ю.

Хоть, что-то позитивное под конец сезона.

12:16

Rastan

Абсолютно предсказуемый финал деятельности Фурсенко и его протеже. Остаётся надеяться, что,наконец-то, Фурсенко уйдёт ОКОНЧАТЕЛЬНО в "никуда", из которого он вторично явился. А НАСТОЯЩИЙ, Питерский Зенит, обязательно возродится.

12:16

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