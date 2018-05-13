"Зенит" подтвердил расторжение контракта с Манчини

"Зенит" и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Роберто Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, в которых одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В первой половине сезона-2017/18 сине-бело-голубые на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате России и стали самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Из второго по значимости европейского клубного турнира команда выбыла на стадии 1/8 финала, уступив "Лейпцигу".
Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.
Решающий день для Манчини
Массимо Каррера: "Манчини неплохой вариант для Италии. Остальное проблемы "Зенита"
Итальянская федерация говорит, что Манчини готов уйти из "Зенита". Что ему за это будет?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-13-zenit-i-roberto-manchini-dostigli-soglasheniya-o-dosrochnom-rastorzhenii-kontrakta.htm
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Очередная блестящая "победа" отечественного футбольного менеджмента!!!! Вот такие клубы, с оборзевшими бюджетами и подрывают устои отечественной экономики!!!!
13:05
Жорик Вартанов
летом подпишут топ тренера который потребует обновить состав, опять накупят 10-15 игроков, Фурсенка скажет что Зенит начинает новую историю, мы всех будем рвать, бла-бла-бла, 4 или 5 место, снова непопадание в ЛЧ и новые кадровые перемены, с Фурсенка иначе быть не может
13:03
Жорик Вартанов
Ю.Ю. Там статья большая про кипера "поцелучик" и ни одного КБ...))_______________ там все ваши
13:00
Бу-га-га!
Сёрень, дык уже захлебнулись от зависти к Манчини...))) А до этого - Луческу завидовали. А до Мирчо....)))
13:00
TurNN1983
Позорники, столько денег потратили на этого тренеришку,и в итоге даже неустойку с него не взяли. Этот клуб вообще нужно приструнить. Жируют на Российский газ, одни всё а другие клубы еле концы с концами сводят. Вас давно нужно на финансовый фейр плей проверить.
12:56
Коновалл
Физрук за 4 лимона евро и 5 место. "Что моту рубли, что ситу вода: давай наливай, а все пустота".
12:56
Ю.Ю.
Там статья большая про кипера "поцелучик" и ни одного КБ...))
12:55
serzheo
Надо взять Конте или Сарри, что б московитые захлебнулись слюной завистливой.
12:54
Стерля
Газпром - деньги на ветер!
12:49
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
удобно. обосрался и свалил без компенсаций. современные контракты в спорте просто преступные. типа спасибо, что не безруков?)
12:48
rusfed 2.0
Прогноз. Найдут "такого же", но дороже
12:46
Товарищ Бендер!
Эх жаль,классный был специалист,надеюсь найдут такого же
12:44
Millwall82
ЗЮК:, то избитый мем, придуманный вами.
12:43
ЗЮК:
Millwall82 Я думаю у спартаков и прочих стоят колокольчики об уведомлениях под каждой новостью Зенита)))) ======================================================================================================== Ты даже в теме ростовских билетов упомянул Спартак.
12:42
AlexGabriel
Когда у Манчини появился вариант со сборной Италии, то результаты Зенита резко пошли на спад. Манчини грамотно поступил. Ведь, если бы сейчас Зенит был на первом-втором месте, то итальянцу пришлось бы платить нехилую компенсацию клубу за расторжение. А тут вроде как все согласны. Руководство считает работу провальной и самому Манчини нужно уходить. Обвел их вокруг пальца
12:42
Бу-га-га!
К Борису Буняку ходоки вылетели. В Аль-Джахру.
12:39
AlCapone
Мда, то, что большинство болельщиков понимали год назад, вдруг стало очевидным руководству Зенита. Ну не подходил он им с самого начала
12:39
bvb1987
за такую беобразную работу манчини еще обязан был компенсацию заплатить!
12:39
serzheo
Прощай дружек, памяк о тебе навсегда останется в наших сердцах.
12:39
arminV
Ну, и пошёл лесом...
12:38
Millwall82
Иначе такую оперативность не объяснить.
12:34
Millwall82
Я думаю у спартаков и прочих стоят колокольчики об уведомлениях под каждой новостью Зенита))))
12:31
Jean4
Не может быть этого! Еще не весь аргентинский шлак скупили, как же так, уже расстаются?
12:26
tvorog8088
Нус, кто в следующем году для Зенита 5 место выигрывать будет?)))
12:24
rusfed 2.0
Фурсенко потирает руки. Все эти распорядители огромных бюджетов живут с новых контрактов. Новый контракт - новые возможности
12:20
Darkman79
Уже третий подряд тренер Зенита,крупно обыгравший Спартак,уходит в конце сезона,может лучше вы нам будете проигрывать регулярно?)))))
12:20
Бу-га-га!
Тандем Серж/Мыловар будет тренировать.
12:19
Vadix
кандидаты на замену Манчини те, чьим фанатом является Фурсенко
12:17
Ю.Ю.
Хоть, что-то позитивное под конец сезона.
12:16
Rastan
Абсолютно предсказуемый финал деятельности Фурсенко и его протеже. Остаётся надеяться, что,наконец-то, Фурсенко уйдёт ОКОНЧАТЕЛЬНО в "никуда", из которого он вторично явился. А НАСТОЯЩИЙ, Питерский Зенит, обязательно возродится.
12:16