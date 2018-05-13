"Зенит" подтвердил расторжение контракта с Манчини

"Зенит" и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Роберто Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, в которых одержала 21 победу, 13 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В первой половине сезона-2017/18 сине-бело-голубые на протяжении 11 туров лидировали в чемпионате России и стали самой результативной командой на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Из второго по значимости европейского клубного турнира команда выбыла на стадии 1/8 финала, уступив "Лейпцигу".

Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая.

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