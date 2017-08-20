Роберто Манчини: "Дзюба, Шатов, Жирков и Анюков не полетели в Пермь из-за травм"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини убежден, что искусственный газон на стадионе "Звезда" в Перми не должен повлиять на результат матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара". Вместе с тем итальянский специалист признает, что этот фактор может сыграть на руку сопернику.
- Сыграет ли искусственный газон на руку "Амкару"? Безусловно, - сказал во флеш-интервью Манчини. - Нам тяжело играть на таком поле, но это не должно сказаться на результате.
- Почему в Пермь не полетели Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков?
- Они травмированы.
Почему Дзюба не полетел в Пермь? // Текстовая трансляция матча "Амкар" - "Зенит"
баламошка
Бла-бла-бла. Дзюба с Жирковым - симулянтишки. Шатов - баба-скандалистка. Единственный мужик-работяга - это Анюков. Но не до 40 же ему играть.
15:18