14:58 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Дзюба, Шатов, Жирков и Анюков не полетели в Пермь из-за травм"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини убежден, что искусственный газон на стадионе "Звезда" в Перми не должен повлиять на результат матча 7-го тура чемпионата России против "Амкара". Вместе с тем итальянский специалист признает, что этот фактор может сыграть на руку сопернику.

- Сыграет ли искусственный газон на руку "Амкару"? Безусловно, - сказал во флеш-интервью Манчини. - Нам тяжело играть на таком поле, но это не должно сказаться на результате.

- Почему в Пермь не полетели Дзюба, Шатов, Анюков и Жирков?

- Они травмированы.

Почему Дзюба не полетел в Пермь? // Текстовая трансляция матча "Амкар" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Бла-бла-бла. Дзюба с Жирковым - симулянтишки. Шатов - баба-скандалистка. Единственный мужик-работяга - это Анюков. Но не до 40 же ему играть.

15:18