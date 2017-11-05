21:07 | Футбол — РФПЛ

Роберто Манчини: "Думаю, что со следующей игры "Зенит" будет забивать много"

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Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) посетовал на усталость футболистов. Специалист подчеркнул, что у команды есть проблемы при реализации моментов.

– Довольны ли вы результатом?

– Последний матч мы сыграли три дня назад. Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с середины первого тайма мы доминировали. У нас есть проблема, мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много. И еще: в моменте с Кокориным была красная карточка. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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zvovs

Рано, надо ещё ЦСКА пропустить на второе место по сюжету и переместится на третье до конца чемпионата. А вот в следующем году после удовлетворения нужд всяких неудовлетворённых наколенипросящих будет настоящий чемпион - Зенит.

22:20

SpaMan

Зуб даю, много забивать будем! (с)

22:13

tameronlan

Согласен, на игру Ерохина не могу спокойно смотреть. Есть моменты, когда он играет неплохо, но это всего лишь моменты

22:05

Neuturungal

Я вот думаю, что с Ерохиным в основе Зенит и со следующего тура много забивать не начнет. А это все равно что сказать - с Манчини на посту ГТ Зениту не светит.

22:03

tameronlan

Интересно, означает ли это, что Кокорин будет играть в центре нападения, а Дзюба сядет на лавку?

22:02

Neuturungal

Думаешь? А есть чем думать-то? Раз у тебя Ерохин в основе все 16 туров.

22:01

Tribunal Z

Табунщик Вернулся Типа того, админресурс привлечем???==== АГА, КАК КОНИ И МЯСО ПРИВЛЕКАЮТ

21:59

ЖарКонь

Жаль Парфенова, попал под раздачу...

21:52

Slim Taller

Логика железная.Если не забивали в пяти матчах,то в шестом забьём много.Справедливости ради Рубин сегодня отскочил. Зенитовский фарт растаял,как туман.

21:52

Паснаход

Манчини просто всё равно. Лавэ-то капает.

21:42

klipsch

Ну так в следующем туре Зенит с Тосно играет, командой которая в качестве одной из своих задач провозглашала помочь Зениту регулярно выступать в Лиге Чемпионов))

21:37

Табунщик Вернулся

Типа того, админресурс привлечем???

21:33

Pleafant

Футбол-это игра не про доминирование,а про забитые голы.Второй месяц -одни обещания.Команда по забитым голам скатилась на 4 место и скоро вылетит из тройки в таблице.

21:18

alexk78

Следуюшая игра с Тосно дома) Ясно)

21:17

henri71

А что случится в следующей игре? Появятся феноменальные идеи?

21:16

Комс

Плаческу №2 )))

21:14