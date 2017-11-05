Роберто Манчини: "Думаю, что со следующей игры "Зенит" будет забивать много"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) посетовал на усталость футболистов. Специалист подчеркнул, что у команды есть проблемы при реализации моментов.
– Довольны ли вы результатом?
– Последний матч мы сыграли три дня назад. Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с середины первого тайма мы доминировали. У нас есть проблема, мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много. И еще: в моменте с Кокориным была красная карточка. (Артур ЕНИКЕЕВ)
zvovs
Рано, надо ещё ЦСКА пропустить на второе место по сюжету и переместится на третье до конца чемпионата. А вот в следующем году после удовлетворения нужд всяких неудовлетворённых наколенипросящих будет настоящий чемпион - Зенит.
22:20
SpaMan
Зуб даю, много забивать будем! (с)
22:13
tameronlan
Согласен, на игру Ерохина не могу спокойно смотреть. Есть моменты, когда он играет неплохо, но это всего лишь моменты
22:05
Neuturungal
Я вот думаю, что с Ерохиным в основе Зенит и со следующего тура много забивать не начнет. А это все равно что сказать - с Манчини на посту ГТ Зениту не светит.
22:03
tameronlan
Интересно, означает ли это, что Кокорин будет играть в центре нападения, а Дзюба сядет на лавку?
22:02
Neuturungal
Думаешь? А есть чем думать-то? Раз у тебя Ерохин в основе все 16 туров.
22:01
Tribunal Z
Табунщик Вернулся Типа того, админресурс привлечем???==== АГА, КАК КОНИ И МЯСО ПРИВЛЕКАЮТ
21:59
ЖарКонь
Жаль Парфенова, попал под раздачу...
21:52
Slim Taller
Логика железная.Если не забивали в пяти матчах,то в шестом забьём много.Справедливости ради Рубин сегодня отскочил. Зенитовский фарт растаял,как туман.
21:52
Паснаход
Манчини просто всё равно. Лавэ-то капает.
21:42
klipsch
Ну так в следующем туре Зенит с Тосно играет, командой которая в качестве одной из своих задач провозглашала помочь Зениту регулярно выступать в Лиге Чемпионов))
21:37
Табунщик Вернулся
Типа того, админресурс привлечем???
21:33
Pleafant
Футбол-это игра не про доминирование,а про забитые голы.Второй месяц -одни обещания.Команда по забитым голам скатилась на 4 место и скоро вылетит из тройки в таблице.
21:18
alexk78
Следуюшая игра с Тосно дома) Ясно)
21:17
henri71
А что случится в следующей игре? Появятся феноменальные идеи?
21:16
Комс
Плаческу №2 )))
21:14