Роберто Манчини: "Думаю, что со следующей игры "Зенит" будет забивать много"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) посетовал на усталость футболистов. Специалист подчеркнул, что у команды есть проблемы при реализации моментов.

– Довольны ли вы результатом?

– Последний матч мы сыграли три дня назад. Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с середины первого тайма мы доминировали. У нас есть проблема, мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много. И еще: в моменте с Кокориным была красная карточка. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Зенит"