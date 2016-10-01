19:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Роберт Евдокимов: "Оренбургу" некуда отступать уже с первого тура

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Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Тереком" отметил, что его команде все равно где играть – дома или на выезде.

– Не принципиально, где играть. Здесь хороший стадион, отличное поле. "Оренбургу" некуда отступать с первого тура, так что выходим играть только на победу, – сказал Евдокимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Правда, пока мало что получается. Играть первым номером? Если "Терек" даст нам такую возможность, безусловно, будем играть первым номером. В премьер-лиге у нас пока не получается добиваться результата.

Дополнительная информация

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Тереком" отметил, что его команде все равно где играть – дома или на выезде.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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