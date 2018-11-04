Ризван Уциев: "Если бы не пенальти, игра с "Зенитом" могла сложиться по-другому"

Защитник "Ахмата" Ризван Уциев после поражения в гостевой игре 13-го тура чемпионата России от "Зенита" (0:1) отметил, что у его команды не получилась игра в атаке.

– Не получилось сегодня именно в атаке, потому что были моменты, когда можно было хорошо распорядиться мячом, – отметил Уциев. – В этом была проблема. В целом, играли от обороны, убегали в контратаки. В первом тайме пропустили с пенальти, после чего было тяжело.

– Пенальти был по делу?

– Видео не смотрел, но вроде да. На усмотрение судьи.

– Почему в конце не получилось навала в большинстве?

– Сложно сказать, вроде бы чуть поджали. Могли бы на флангах немного поджать, но перешли на дальние удары. И это не получилось.

– Есть мнение, что у "Зенита" нет игры. Согласны?

– Мы от обороны сегодня играли, контактно действовали. Из-за этого сопернику тяжело было создавать. Если бы не пенальти, во втором тайме игра могла сложиться по-другому.

– Рахимов был очень эмоционален, не набросился на команду после игры?

– Нет, все было в порядке. (Игорь Новиков)​