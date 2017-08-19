Ринат Билялетдинов: "Один гол в матче "Спартак" - "Локомотив" будет за счастье"

Экс-тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов отметил, что болельщикам не стоит ждать множества забитых мячей в предстоящем дерби между "Спартаком" и железнодорожниками. По его словам, команду Юрия Семина ожидает другая игра, чем в матче прошлого тура с "Тосно" (0:2).

- "Локомотив" "обложил" всю штрафную соперника, а там все его действия читаются и мяч выносится при любом навесе или простреле, - приводят "Известия" слова Билялетдинова. - Десять человек сзади — попробуй вскрой эту оборону без проникающих атак и ударов издали. Это стиль игры многих команд, и сейчас у "Локомотива" проблемы с ними. Но не думаю, что "Спартак" будет играть подобным образом — в пять защитников, отходя всей командой назад.

Поэтому "Локо" сложнее с менее классными командами, и победы над ними имеют свою ценность. Так обороняются сейчас многие клубы, их стиль игры многие называют "автобус". Но классный автобус с кондиционером и туалетом надо построить так, чтобы он хорошо держал дорогу, ходовая часть работала нормально и он мог резко стартовать вперед. Такой "автобус" — признак умения тренера. Как бы мы саркастически к нему не относились, это приносит результат. Но в матче со "Спартаком" подобным образом — от обороны — может сыграть уже "Локомотив". Красно-белым с нынешним составом и в нынешнем состоянии комбинировать будет тяжело. Разве что Промес может что-то придумать на передней линии, но наверняка футболисты "Локо" уделят ему особое внимание, сократят пространство и разбежаться не дадут.

Поэтому матч будет сложным для обеих команд. Его исход решат стандарты, потеря концентрации, случайные ошибки в обороне, невынужденные потери мяча. Игра будет натужная, если кто-то не забьет в первом тайме, вынуждая соперника раскрываться. А так – один забитый мяч будет за счастье.