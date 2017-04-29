Рифат Жемалетдинов: "Надеюсь, "Рубин" еще забьет во втором тайме"

Полузащитник "Рубина" Рифат Жемалетдинов в перерыве матча 26-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что его команда почувствовала уверенность, забив гол. После первого тайма казанская команда выигрывает с минимальным счетом.

- Мы начали хорошо игру, держали мяч, - сказал Жемалетдинов в эфире телеканала "Наш футбол". - Хорошо, что забили, почувствовали уверенность. Надеюсь, что еще забьем. Во втором тайме будем продолжать действовать так же. Нельзя садиться в оборону, потому что знаем, как играет "Локомотив". Красно-зеленые много забивают во второй части чемпионата.

Трансляция матча "Локомотив" - "Рубин"