РФС: вопрос с извинениями Слуцкого перед судьями закрыт до его возвращения в Россию

Председатель комитета по этике РФС Павел Андреев сообщил, что вопросы, касающиеся извинений Леонида Слуцкого перед российскими футбольными судьями, закрыт до момента, когда тренер вернется в Россию.

– Вопрос (по Слуцкому) у нас закрыт до его приезда в Россию. Тогда будем рассматривать, – цитирует ТАСС Андреева.

Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес. Сейчас 45-летний Слуцкий, ранее возглавлявший сборную России и ЦСКА, находится в Великобритании. В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить.



