РФС: вопрос с извинениями Слуцкого перед судьями закрыт до его возвращения в Россию

Председатель комитета по этике РФС Павел Андреев сообщил, что вопросы, касающиеся извинений Леонида Слуцкого перед российскими футбольными судьями, закрыт до момента, когда тренер вернется в Россию.
– Вопрос (по Слуцкому) у нас закрыт до его приезда в Россию. Тогда будем рассматривать, – цитирует ТАСС Андреева.
Комитет по этике РФС 15 февраля рекомендовал Слуцкому публично извиниться перед российскими футбольными судьями за неэтичные высказывания в их адрес. Сейчас 45-летний Слуцкий, ранее возглавлявший сборную России и ЦСКА, находится в Великобритании. В июне 2016 года Слуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что в случае, если человек является российским футбольным арбитром, его можно ударить.
Анур
Представьте ситуацию ,что Слуцкий подпишет контракт с европейским топ-клубом ,условно назовём его АРСЕНАЛ))) (кстати ,я не исключаю ,что такое в принципе возможно) , и вот проходят года ,а он всё там же успешно работает по контракту ,завоёвывает титулы скажем несколько раз брал Кубок Англии , пару раз Кубок Английской Лиги ну и АПЛ один разок выиграл скажем занимает регулярно 2 или 3 места . Со временем станет своим СЛС (Сэр Леонид Слуцкий) для северной части Лондона . И тут его потянуло домой спустя 15 лет ,вернулся в Россию ,а в аэропорту ждут его с хлебом с солью ))) наша доблестная полиция ))) Не плохой сюжет для Российской комедии ,не правда ли )))
13:53
serenky25
Наказать и зажарить.
13:42