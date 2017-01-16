РФС рассмотрит претензии "Урала" к Скрипченко 20 января

Ответственный секретарь палаты по разрешению споров РФС Алексей Ершов заявил, что федерация получила документы от "Урала", в которых предъявлены претензии к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко. Претензии екатеринбургского клуба палата рассмотрит 20 января.

– РФС получил документы от "Урала", – цитирует ТАСС Ершова. – Рассмотрение пройдет в ближайшую пятницу.

Напомним, что после поражения от "Терека" (1:4) в чемпионате России белорусский специалист покинул клуб из Екатеринбурга, заявив, что устал. Однако уже через некоторое время он возглавил "Крылья Советов". После этого президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что Скрипченко должен выплатить клубу три зарплаты по контракту.