РФС обязал "Динамо" выплатить задолженность Ташаеву

Палата по разрешению споров РФС обязала "Динамо" выплатить часть задолженности перед полузащитником Александром Ташаевым. Хавбек покинул бело-голубых в июле этого года и подписал контракт со "Спартаком".

"Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Ташаева в отношении "Динамо" о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению частично.

Обязать "Динамо" выплатить футболисту-профессионалу Ташаеву задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах за основной состав "Динамо" в сезоне-2017/18.

Обязать "Динамо" выплатить футболисту-профессионалу Ташаеву проценты за задержку выплаты задолженности.

В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Ташаева в отношении "Динамо" отказать", - говорится в сообщении РФС.