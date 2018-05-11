17:54 | Футбол — РФПЛ

РФС не выдал "Амкару", "Ростову" и "Тосно" лицензии на следующий сезон

Главный тренер "Ростова" Валерий КАРПИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ" РФС не выдал "Амкару", "Ростову" и "Тосно" лицензии на следующий сезон. Фото "СЭ"
Главный тренер "Ростова" Валерий КАРПИН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки команд РФПЛ на получение лицензии на следующий сезон, сообщает пресс-служба организации. По итогам заседания лицензии не были выданы "Амкару", "Тосно" и "Ростову". Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА.

Эти клубы по правилам лицензирования имеют право подать апелляцию. Заседание апелляционного комитета состоится в конце мая. Если клубы устранят все недостатки, что получат допуск.

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206759

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КОММЕНТАРИИ (4)
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karlikf1

А если не устранят, то что, в "вышку" прямиком выходят четыре клуба и два ещё получат возможность через стыки? )))

18:22

Levbereg

Как болельщик РСМ могу констатировать. что всё как обычно. Осталось в стыки попасть и стать опять Чемпионом по стыковым матчам. Но не в этот раз. Нужно Урал дома побеждать. Тем более на открытии стадиона и решать остальные проблемы. Обновлять состав и найти генерального спонсора. В ином случае не только ФК Ростов будет тяжко, но и самому стадиону.

18:19

grroznyi85

sailor1990. У "Ростова" думаю какие-то мелкие недочеты есть. Наверняка их быстро устранят. А вот у "амкара" и "Тосно" проблемы куда более серьезные.

18:18

sailor1990

ура, опять в суд

18:08

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