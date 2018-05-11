РФС не выдал "Амкару", "Ростову" и "Тосно" лицензии на следующий сезон

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки команд РФПЛ на получение лицензии на следующий сезон, сообщает пресс-служба организации. По итогам заседания лицензии не были выданы "Амкару", "Тосно" и "Ростову". Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА.
Эти клубы по правилам лицензирования имеют право подать апелляцию. Заседание апелляционного комитета состоится в конце мая. Если клубы устранят все недостатки, что получат допуск.
karlikf1
А если не устранят, то что, в "вышку" прямиком выходят четыре клуба и два ещё получат возможность через стыки? )))
18:22
Levbereg
Как болельщик РСМ могу констатировать. что всё как обычно. Осталось в стыки попасть и стать опять Чемпионом по стыковым матчам. Но не в этот раз. Нужно Урал дома побеждать. Тем более на открытии стадиона и решать остальные проблемы. Обновлять состав и найти генерального спонсора. В ином случае не только ФК Ростов будет тяжко, но и самому стадиону.
18:19
grroznyi85
sailor1990. У "Ростова" думаю какие-то мелкие недочеты есть. Наверняка их быстро устранят. А вот у "амкара" и "Тосно" проблемы куда более серьезные.
18:18
sailor1990
ура, опять в суд
18:08