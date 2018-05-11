РФС не выдал "Амкару", "Ростову" и "Тосно" лицензии на следующий сезон

Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела заявки команд РФПЛ на получение лицензии на следующий сезон, сообщает пресс-служба организации. По итогам заседания лицензии не были выданы "Амкару", "Тосно" и "Ростову". Кроме того, ростовчанам отказано в выдаче лицензии УЕФА.

Эти клубы по правилам лицензирования имеют право подать апелляцию. Заседание апелляционного комитета состоится в конце мая. Если клубы устранят все недостатки, что получат допуск.