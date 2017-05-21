РФПЛ переписала гол Классона на Смолова

Первый гол "Краснодара" в матче 30-го тура чемпионата России с "Томью" (5:1) был переписан на нападающего Федора Смолова. Изначально взятие ворот было записано на полузащитника Виктора Классона.

После подачи углового и удара Смолова мяч рикошетом от шведа приземлился в воротах томичей. Таким образом, 28-летний россиянин оформил хет-трик. Напомним, что он стал лучшим бомбардиром премьер-лиги в этом сезоне.

Трансляция матча "Томь" – "Краснодар"//

Смолов стал лучшим бомбардиром чемпионата России второй сезон подряд