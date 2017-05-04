20:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Решения ККК засекречены до конца сезона

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Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил "СЭ", что решения контрольно-квалификационной комиссии РФС до конца сезона доводиться до сведения общественности не будут.

– Контрольно-квалификационная комиссия РФС работает в штатном режиме, – сказал Калешин. – Собирается для рассмотрения моментов из всех дивизионов нелюбительского футбола, принимает соответствующие решения по этим моментам. Но до окончания сезона решения контрольно-квалификационной комиссии не будут доводиться до СМИ.

– С чем это связано?

– Не могу вам ответить. Пока такая информация – до окончания сезона решения комиссии до СМИ доводиться не будут.

– Чье это решение?

– Не могу сказать эту информацию.

– В четверг ККК собиралась?

– Да. Комиссия работает в штатном режиме, рассматривает все моменты, которые включаются в повестку дня.

– Как общественности узнать о решениях?

– Информации нет. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Slim Taller

А для кого тогда решения этого ККК?! Разогнать нужно эту шарашкину контору.

21:13

Свинству Бой!

Да пофиг. Те кто понимает в футболе и так видят ,что творят люди в черном. А эти решения полное фуфло. Безбородов не дал две чистые КК конявым и получил назначение на дерби......так держать.

21:01

читатель1

Клоунада

20:43

пошливы

Руководство российского футбола и её структуры - такие же уроды как и штаб Хилари Клинтон. Всё у них ясно, все виноваты кто против Спартака, но всё ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ секретно...

20:39

Alex3114

Первый ККК - ку-клукс-клан - тоже не афишировал свои решения :)

20:23

Русский

Молодцы!!! И это правильно! И, вообще, распустить эту комиссию надо! И ввести штрафы для физ. лиц (игроков, трненров и т.д.) за критику судей в размере мульёна рублей! А для юр. лиц (клубов) в размере ста мульёнов рублей! И прописать в регламентах всех лиг жирным шрифтом фразу "СУДЬИ ВСЕГДА ПРАВЫ"! Незачем признавать чьи-то ошибки, давайте пиршество сюрреализма доведём до пика!!!

20:19

баламошка

shpasic ахахахха))) Зенит - Чемпион теперь)))////////////////////////// Бугага))

20:16

shpasic

ахахахха))) Зенит - Чемпион теперь)))

20:11

Versus67

Точат колья на лето))).

20:08