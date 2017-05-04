Решения ККК засекречены до конца сезона

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил "СЭ", что решения контрольно-квалификационной комиссии РФС до конца сезона доводиться до сведения общественности не будут.
– Контрольно-квалификационная комиссия РФС работает в штатном режиме, – сказал Калешин. – Собирается для рассмотрения моментов из всех дивизионов нелюбительского футбола, принимает соответствующие решения по этим моментам. Но до окончания сезона решения контрольно-квалификационной комиссии не будут доводиться до СМИ.
– С чем это связано?
– Не могу вам ответить. Пока такая информация – до окончания сезона решения комиссии до СМИ доводиться не будут.
– Чье это решение?
– Не могу сказать эту информацию.
– В четверг ККК собиралась?
– Да. Комиссия работает в штатном режиме, рассматривает все моменты, которые включаются в повестку дня.
– Как общественности узнать о решениях?
– Информации нет. (Сергей ЕГОРОВ)
Slim Taller
А для кого тогда решения этого ККК?! Разогнать нужно эту шарашкину контору.
21:13
Свинству Бой!
Да пофиг. Те кто понимает в футболе и так видят ,что творят люди в черном. А эти решения полное фуфло. Безбородов не дал две чистые КК конявым и получил назначение на дерби......так держать.
21:01
читатель1
Клоунада
20:43
пошливы
Руководство российского футбола и её структуры - такие же уроды как и штаб Хилари Клинтон. Всё у них ясно, все виноваты кто против Спартака, но всё ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ секретно...
20:39
Alex3114
Первый ККК - ку-клукс-клан - тоже не афишировал свои решения :)
20:23
Русский
Молодцы!!! И это правильно! И, вообще, распустить эту комиссию надо! И ввести штрафы для физ. лиц (игроков, трненров и т.д.) за критику судей в размере мульёна рублей! А для юр. лиц (клубов) в размере ста мульёнов рублей! И прописать в регламентах всех лиг жирным шрифтом фразу "СУДЬИ ВСЕГДА ПРАВЫ"! Незачем признавать чьи-то ошибки, давайте пиршество сюрреализма доведём до пика!!!
20:19
баламошка
shpasic ахахахха))) Зенит - Чемпион теперь)))////////////////////////// Бугага))
20:16
shpasic
ахахахха))) Зенит - Чемпион теперь)))
20:11
Versus67
Точат колья на лето))).
20:08