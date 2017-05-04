Решения ККК засекречены до конца сезона

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин сообщил "СЭ", что решения контрольно-квалификационной комиссии РФС до конца сезона доводиться до сведения общественности не будут.

– Контрольно-квалификационная комиссия РФС работает в штатном режиме, – сказал Калешин. – Собирается для рассмотрения моментов из всех дивизионов нелюбительского футбола, принимает соответствующие решения по этим моментам. Но до окончания сезона решения контрольно-квалификационной комиссии не будут доводиться до СМИ.

– С чем это связано?

– Не могу вам ответить. Пока такая информация – до окончания сезона решения комиссии до СМИ доводиться не будут.

– Чье это решение?

– Не могу сказать эту информацию.

– В четверг ККК собиралась?

– Да. Комиссия работает в штатном режиме, рассматривает все моменты, которые включаются в повестку дня.

– Как общественности узнать о решениях?

– Информации нет. (Сергей ЕГОРОВ)