19:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Рашид Рахимов: "Многие команды приезжают играть в Грозный от обороны"

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Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Оренбургом" рассказал, что команда будет выглядеть хорошо в физическом плане.

У нас было достаточно времени восстановиться. В физическом плане мы будем выглядеть неплохо, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Понимаем, какой соперник будет. Многие приезжают сюда играть с плотной обороной. Этот соперник будет играть точно так же и надо будет преодолевать эти защитные редуты. Митришев выпал из-за травмы и и этот момент беспокоит.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/247688/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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