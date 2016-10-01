Рашид Рахимов: "Многие команды приезжают играть в Грозный от обороны"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов перед матчем 9-го тура чемпионата России с "Оренбургом" рассказал, что команда будет выглядеть хорошо в физическом плане.

У нас было достаточно времени восстановиться. В физическом плане мы будем выглядеть неплохо, – сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол". – Понимаем, какой соперник будет. Многие приезжают сюда играть с плотной обороной. Этот соперник будет играть точно так же и надо будет преодолевать эти защитные редуты. Митришев выпал из-за травмы и и этот момент беспокоит.