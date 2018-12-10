19:28 | Футбол — РПЛ

Рашид Рахимов: "Арсенал" – тяжелый соперник. Классно и быстро атакуют"

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Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов дал интервью в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала"​.

– В подготовке "Ахмата" не было ничего нового, разобрали соперника, – сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". – В команде все хорошо, только два игрока простыли и тренерский штаб решил дать им паузу. "Арсенал" сейчас уделяет большое внимание  переходу из обороны в атаку. Соперник тяжелый, им удаются классные скоростные выпады. Посмотрим в игре, что будет. Я уверен в одном, что у "Ахмата" должен быть хороший настрой и эмоции сегодня.

"Ахмат" – "Арсенал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 10 декабря, начало – в 19.30.

Ахмат – Арсенал Т

 

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