Рашид Рахимов: "Арсенал" – тяжелый соперник. Классно и быстро атакуют"

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов дал интервью в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Арсенала"​.

– В подготовке "Ахмата" не было ничего нового, разобрали соперника, – сказал Рахимов в эфире канала "Матч Премьер". – В команде все хорошо, только два игрока простыли и тренерский штаб решил дать им паузу. "Арсенал" сейчас уделяет большое внимание переходу из обороны в атаку. Соперник тяжелый, им удаются классные скоростные выпады. Посмотрим в игре, что будет. Я уверен в одном, что у "Ахмата" должен быть хороший настрой и эмоции сегодня.

"Ахмат" – "Арсенал": чемпионат России по футболу, онлайн-трансляция, 10 декабря, начало – в 19.30.