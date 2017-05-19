Рахимов подтвердил, что Кононов сменит его в "Тереке"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов подтвердил информацию о том, что покинет свой пост по окончании текущего сезона. По словам специалиста, его место займет Олег Кононов. Ранее постоянный колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ упоминал о подобном варианте развития событий.

- У всего есть начало и конец. Мы разговаривали с руководством клуба и пришли к общему знаменателю, - приводит ТАСС слова Рахимова. - Я не давал никаких советов Олегу Кононову относительно работы, считаю, что это было бы не совсем правильно. У нас есть еще один матч в чемпионате, нам нужно к нему готовиться, а после отпуска новый тренерский штаб приступит к работе с командой.

Я пока не знаю, где продолжу работу, и не думаю об этом. Я считаю, что в "Тереке" у нас был хороший период, команда смотрелась хорошо. Что будет дальше - посмотрим.