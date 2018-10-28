Рагнар Сигурдссон назвал самого опасного игрока "Зенита"

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон заявил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба является самым опасным игроком сине-бело-голубых. Дончане встретятся с петербургским клубом в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России 1 ноября.

- Все знают, что "Зенит" очень хорошая команда, но мы будем биться за победу, - цитирует Сигурдссона donnews.ru. - У нас однозначно есть шансы, ведь они уже проигрывали в чемпионате, в России вообще каждая команда может обыграть фаворита.

Самый опасный игрок "Зенита"? Думаю, это Артем Дзюба. Я много раз играл против него, вообще он мне нравится, славный парень. Люблю соперничать с игроками высокого уровня. Конечно, кроме него у гостей много других звезд, но наши ребята ничуть не хуже.

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