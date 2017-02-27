Профсоюз футболистов может обратиться в прокуратору из-за долгов в "Томи"

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов не исключает, что организация может обратиться в прокуратуру и трудовую инспекцию по случаю многомесячных задолженностей по зарплате в "Томи". Он отметил, что на сегодня ему неизвестно о том, что клуб начал погашать долги. Напомним, что зимой Томск покинула значительная часть состава, клубу запрещено регистрировать новичков. Таким образом, сезон "Томь" будет доигрывать дублерами.

– Есть ли подвижки с выплатой долгов в "Томи"?

– Не слышал об этом. Футболисты мне не сообщали.

– Допускаете, что профсоюз может обратиться в прокуратуру и трудовую инспекцию, как это произошло в случае с "Лучом-Энергией"?

– Конечно. Это те немногие правовые способы, которые у нас есть. И мы будем ими пользоваться. (Сергей АСТАХОВ)

Александр Зотов: "Профсоюз подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию на "Луч-Энергию"