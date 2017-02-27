Александр Зотов: "Профсоюз подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию на "Луч-Энергию"

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что организация подала заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию по поводу долгов "Луча-Энергии" перед футболистами. Клуб не платит зарплату с октября 2016 года, также существуют задолженности по премиальным за 2015 и 2016 годы.

– Профсоюз подал заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию, – сказал Зотов. – Футболисты в курсе ситуации, они приостановили трудовую деятельность. Осенью мы уже обращались в трудовую инспекцию, на "Луч-Энергию" был наложен незначительный штраф. На этом все и закончилось. В этот раз будем более требовательно подходить к ситуации.

– Власти Приморского края говорят, что на днях начнется погашение долгов.

– Прекрасно. Значит, мы отзовем заявления, напишем в прокуратуру и трудовую инспекцию, что выплаты были произведены. Но эти обещания слышим с осени. Поэтому исходим из того, что есть на сегодня. (Сергей АСТАХОВ)

Профсоюз футболистов может обратиться в прокуратору из-за долгов в "Томи"