Президент "Урала" сообщил, что Максим Григорьев покинет клуб

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что полузащитник Максим Григорьев в ближайшее время покинет клуб. Он также добавил, что не знает точных причин данного решения.

Напомним, 27-летний Григорьев перешел в екатеринбургский клуб в июле этого года.

– Да, скорее всего, Григорьев уйдет из клуба, – приводит ТАСС слова Иванова. - Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю – об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела, там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против.

В текущем сезоне хавбек провел семь матчей в премьер-лиге. Ранее он также выступал за "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург".