Президент Футбольной ассоциации Исландии: "В России наши футболисты будут становиться еще сильнее"

Президент Футбольной ассоциации Исландии Гудни Бергссон рассказал о перспективах исландских футболистов в российской премьер-лиге.

- Мы завоевываем российский чемпионат (смеется). Наши игроки ценятся за их волевые качества. Конечно, учитывая размер нашей страны, очень приятно, что футболисты ценятся за рубежом, - цитируют президента "РИА Новости". - В России они будут становиться еще сильнее, так что мы довольны этим фактом. Чем больше наших игроков будет играть в сильных чемпионатах, коим является российская премьер-лига, тем лучше будет для нашей сборной.

За "Ростов" защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, нападающие Видар Кьяртанссон и Бьорн Сигурдарсон. За ЦСКА играют защитник Хердур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон.

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