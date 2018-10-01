Петар Занев: "В "Енисее" чувствую себя хорошо"

Защитник "Енисея" Петар Занев заявил, что ему было легко адаптироваться в команде. 32-летний болгарин присоединился к красноярскому клубу летом 2018 года.

- Мне было очень легко адаптироваться в команде, - сказал Занев в интервью клубной пресс-службе. - Легко разговаривать со всеми, например, я много поиграл с сербами, поэтому я знаю их язык, могу на нем разговаривать, с остальными ребятами использую русский, в общении проблем нет. Чувствую себя здесь хорошо.

Когда я переходил в "Енисей", то смотрел только на плюсы, о минусах не задумывался! Команда, в первую очередь, играющая. Понравилось в целом как ребята играли, посмотрел в Интернете пару матчей. Мне все говорили, "Енисей" порядочный клуб, хорошая организация. Вообще, когда принимаешь важные решения нужно смотреть на плюсы. А с перелетами и морозами справимся.

В текущем сезоне Занев провел 6 матчей в составе "Енисея", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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