Первый замдиректора "Енисея": "Ахмат" не очень доволен, но будем играть"

Первый заместитель директора "Енисея" Роман Суровцев прокомментировал "СЭ" решение провести матч 16-го тура РПЛ с "Ахматом" сегодня в Красноярске.

Ранее главный тренер грозненцев Рашид Рахимов заявлял , что не станет выводить игроков своей команды на поле Центрального стадиона, если столбик термометра опустится ниже минус 15 градусов.

– Решение только что принято. Матч состоится сегодня, – сказал Суровцев. – Уточняли кое-какие моменты, советовались. Температура воздуха до минус 15 не доходит, она выше, но есть сильный ветер, поэтому была пауза.

– "Ахмат" просил перепроверить замер температуры, когда градусник на высоте метр от поля показал за час до начала встречи минус 13,9. Почему?

– Не знаю. У меня нет такой информации.

– Твиттер "Енисея" об этом сообщил.

– Твиттер не веду. Со стороны гостей имелось некоторое неудовлетворение таким решением, но это обусловлено ощущениям холода, которое вызвано сильным ветром.

– Сейчас какой точный градус?

– Насколько мне известно сейчас – минус 14. Так показывает термометр. (Арман Мкртчян)