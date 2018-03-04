13:55 | Футбол — РФПЛ

Перфоманс болельщиков "Спартака". Смотрите, что они хотели показать

Баннер болельщиков "Спартака". Фото "СЭ"
Баннер болельщиков "Спартака". Фото "СЭ"
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В распоряжении "СЭ" оказалась фотография проекта перфоманса фанатов "Спартака", который они собирались устроить на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Напомним, что шоу было согласовано с РФПЛ, но баннер, по версии фан-группировки "Фратрия", запретил президент железнодорожников Илья Геркус.

Поводом для такого решения стали действия "Спартака" во встрече первого круга. Тогда хозяева не разрешили провести на "Открытие Арене" перфоманс болельщикам красно-зеленых из-за того, что на баннерах имелись карикатуры на экс-футболистов "Локо" Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко – игроков изобразили плачущими с подписью "Войско взбунтовалось. Чемпион ненастоящий".

Сейчас спартаковские фанаты написали: "Время наступать и побеждать!" (Вячеслав КОРОТКИН)

"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Перед дерби. Live!

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Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
32
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (32)
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corsar69

Свиньи получили ответку. Всё правильно!

18:29

Семь ветров

Смешные, с наступающим Геркус и ко))

16:11

abc1970

Gladiator-76, уважаемый, я так понимаю из вашего спича, что спам - заслужил прошлый год? Что же случилось в этом, слабее стали? Или конкуренты всё-таки сильнее?

15:54

abc1970

Shumer, боюсь даже предположить, что здесь будет при любом исходе :-О

15:51

Gladiator-76

Геркус поступил крайне глупо. Баннер КБ никого не оскорбляет, в отличие от "творчества" фанатов Локо. Надеюсь, "Спартак" сегодня остановит этот паровоз и не даст ему стать чемпионом. Не заслужили.

15:50

Доктор_Хряк

А что ещё ждать от этого экономиста из Питера? В Питере их рожают)))

15:49

Shumer

abc1970, согласен, они тут постоянно умом "блещут"...

15:45

баламошка

shpasic бывший защитники Амкара никак этот запрет не прокомментировал?/////////////Специально для Шпасика, чтоб порадовался) «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно (вседозволенность)», – написал Попов в инстаграме.////////////По-моему, всё верно сказал.

15:42

abc1970

fedland, ну ,дружок, ты и облажался! коммент свой перечитай, на предмет оскорблений. ржу-не-могу!

15:36

fedland

В очередной раз фаны Спартака оказались цивилизованнее фанов локо. В нашем банере нет ничего обидного и он не затрагивает и не оскорбляет никого из игроков локо, как это делают глупые железнодорожники...

15:31

shpasic

бывший защитники Амкара никак этот запрет не прокомментировал?

15:27

Shumer

Со временем болельщиков у "Локо" сильно прибавится, и места для срамтагов намного меньше будет.

15:23

Shumer

Сeрый: Лохи за базар не отвечают. Хотели нахамить - им не позволили. Нормальная реакция. В ответ - истерика.""" ------ лох только один тут. А еще ты бы*ло. И истерики тут только от таких как ты! ;)

15:16

Shumer

Правильно, нефиг всякую фигню разрешать, пусть на своем стадионе размещают "ненастоящие"...

15:13

sv_brain 0.

Вполне адекватная политическая мера - ответить запретом на запрет. В чём проблема? Ах, содержание того баннера оскорбительно для Спартака? - Дык мы содержание этого и не смотрели. Запретили нам - запретим и мы. Это логично.

15:12

alex221083

Геркус позорник!

15:11

abc1970

Кто больше всех в лиге визжит и квакает по любому поводу? Те, кто в своем глазу бревна не видит!

15:06

Сeрый

Лохи за базар не отвечают. Хотели нахамить - им не позволили. Нормальная реакция. В ответ - истерика. А если бы мясные написали, например, "Слава Победе" или "Россия - священная наша держава...", лохи тоже бы запретили?

15:02

Волжская защепка

Сэ опять вторит поросячьему визгу. Невозможно эту ангажированную газетенку читать

15:01

Mr.Trololo

Нефилим Это строчка из одной песни Арии. Свиной сброд не заслуживает цитировать Арию. Их потолок - Бузова, Тимати, Рэп баттлы... ==================================================================================================== Идик, Ария сама для Спартака гимн записала. А Бузову себе в проводницы в штат заберите.

14:57

sidnet78

Песня Арии- Дух войны. Но у свинтака нет духа, тем боле, победного

14:55

паоло росси

Pablo_75 Локо выставил себя на посмешище.-------------------------------------------------------перед кем? посмешищем в европе?

14:53

паоло росси

у локо прекрасный банер был, а свинарня все банальщину рисует

14:52

Снежик

А с Атлетиком было еще не время

14:52

Pablo_75

Локо выставил себя на посмешище.

14:51

Pablo_75

Очень некрасиво.

14:51

-философ-

Геркус, будет прекрасно, если сегодня Спартак победит, даже и без всяких перфомансов!

14:45

PvsZ

Дух войны скалится из тьмы Входит в наши сны, Дух войны, и мы ему верны!

14:43

Нефилим

Это строчка из одной песни Арии. Свиной сброд не заслуживает цитировать Арию. Их потолок - Бузова, Тимати, Рэп баттлы...

14:35

Был я тут

баламошка Геркус неадекватище. Банер Локо был оскорбительным, поэтому его и запретили. Чего непонятно?! А здесь что? Мелкая месть. 14:03 --------------------- Просто плюс. Так и есть.

14:16

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