Перфоманс болельщиков "Спартака". Смотрите, что они хотели показать

В распоряжении "СЭ" оказалась фотография проекта перфоманса фанатов "Спартака", который они собирались устроить на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Напомним, что шоу было согласовано с РФПЛ, но баннер, по версии фан-группировки "Фратрия", запретил президент железнодорожников Илья Геркус.

Поводом для такого решения стали действия "Спартака" во встрече первого круга. Тогда хозяева не разрешили провести на "Открытие Арене" перфоманс болельщикам красно-зеленых из-за того, что на баннерах имелись карикатуры на экс-футболистов "Локо" Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко – игроков изобразили плачущими с подписью "Войско взбунтовалось. Чемпион ненастоящий".

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"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.

Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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