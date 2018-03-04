Перфоманс болельщиков "Спартака". Смотрите, что они хотели показать

В распоряжении "СЭ" оказалась фотография проекта перфоманса фанатов "Спартака", который они собирались устроить на сегодняшнем матче 21-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Напомним, что шоу было согласовано с РФПЛ, но баннер, по версии фан-группировки "Фратрия", запретил президент железнодорожников Илья Геркус.
Поводом для такого решения стали действия "Спартака" во встрече первого круга. Тогда хозяева не разрешили провести на "Открытие Арене" перфоманс болельщикам красно-зеленых из-за того, что на баннерах имелись карикатуры на экс-футболистов "Локо" Дениса Глушакова, Александра Самедова и Андрея Ещенко – игроков изобразили плачущими с подписью "Войско взбунтовалось. Чемпион ненастоящий".
Сейчас спартаковские фанаты написали: "Время наступать и побеждать!" (Вячеслав КОРОТКИН)
"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав в 20 турах 45 очков. "Спартак" располагается на пятой строчке - в активе красно-белых 37 очков.
Матч "Локомотив" - "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Почему "Локо" запретил перфоманс фанатов "Спартака"? Перед дерби. Live!
corsar69
Свиньи получили ответку. Всё правильно!
18:29
Семь ветров
Смешные, с наступающим Геркус и ко))
16:11
abc1970
Gladiator-76, уважаемый, я так понимаю из вашего спича, что спам - заслужил прошлый год? Что же случилось в этом, слабее стали? Или конкуренты всё-таки сильнее?
15:54
abc1970
Shumer, боюсь даже предположить, что здесь будет при любом исходе :-О
15:51
Gladiator-76
Геркус поступил крайне глупо. Баннер КБ никого не оскорбляет, в отличие от "творчества" фанатов Локо. Надеюсь, "Спартак" сегодня остановит этот паровоз и не даст ему стать чемпионом. Не заслужили.
15:50
Доктор_Хряк
А что ещё ждать от этого экономиста из Питера? В Питере их рожают)))
15:49
Shumer
abc1970, согласен, они тут постоянно умом "блещут"...
15:45
баламошка
shpasic бывший защитники Амкара никак этот запрет не прокомментировал?/////////////Специально для Шпасика, чтоб порадовался) «Не знаю, что говорить о бомжах… Они реальные бомжи, надеюсь, они вылетят из Европы, там они себя так не ведут. Ужасно и стыдно. Раз, два, три, «Зенитушка», гори. Стыдно (вседозволенность)», – написал Попов в инстаграме.////////////По-моему, всё верно сказал.
15:42
abc1970
fedland, ну ,дружок, ты и облажался! коммент свой перечитай, на предмет оскорблений. ржу-не-могу!
15:36
fedland
В очередной раз фаны Спартака оказались цивилизованнее фанов локо. В нашем банере нет ничего обидного и он не затрагивает и не оскорбляет никого из игроков локо, как это делают глупые железнодорожники...
15:31
shpasic
бывший защитники Амкара никак этот запрет не прокомментировал?
15:27
Shumer
Со временем болельщиков у "Локо" сильно прибавится, и места для срамтагов намного меньше будет.
15:23
Shumer
Сeрый: Лохи за базар не отвечают. Хотели нахамить - им не позволили. Нормальная реакция. В ответ - истерика.""" ------ лох только один тут. А еще ты бы*ло. И истерики тут только от таких как ты! ;)
15:16
Shumer
Правильно, нефиг всякую фигню разрешать, пусть на своем стадионе размещают "ненастоящие"...
15:13
sv_brain 0.
Вполне адекватная политическая мера - ответить запретом на запрет. В чём проблема? Ах, содержание того баннера оскорбительно для Спартака? - Дык мы содержание этого и не смотрели. Запретили нам - запретим и мы. Это логично.
15:12
alex221083
Геркус позорник!
15:11
abc1970
Кто больше всех в лиге визжит и квакает по любому поводу? Те, кто в своем глазу бревна не видит!
15:06
Сeрый
Лохи за базар не отвечают. Хотели нахамить - им не позволили. Нормальная реакция. В ответ - истерика. А если бы мясные написали, например, "Слава Победе" или "Россия - священная наша держава...", лохи тоже бы запретили?
15:02
Волжская защепка
Сэ опять вторит поросячьему визгу. Невозможно эту ангажированную газетенку читать
15:01
Mr.Trololo
Нефилим Это строчка из одной песни Арии. Свиной сброд не заслуживает цитировать Арию. Их потолок - Бузова, Тимати, Рэп баттлы... ==================================================================================================== Идик, Ария сама для Спартака гимн записала. А Бузову себе в проводницы в штат заберите.
14:57
sidnet78
Песня Арии- Дух войны. Но у свинтака нет духа, тем боле, победного
14:55
паоло росси
Pablo_75 Локо выставил себя на посмешище.-------------------------------------------------------перед кем? посмешищем в европе?
14:53
паоло росси
у локо прекрасный банер был, а свинарня все банальщину рисует
14:52
Снежик
А с Атлетиком было еще не время
14:52
Pablo_75
Локо выставил себя на посмешище.
14:51
Pablo_75
Очень некрасиво.
14:51
-философ-
Геркус, будет прекрасно, если сегодня Спартак победит, даже и без всяких перфомансов!
14:45
PvsZ
Дух войны скалится из тьмы Входит в наши сны, Дух войны, и мы ему верны!
14:43
Нефилим
Это строчка из одной песни Арии. Свиной сброд не заслуживает цитировать Арию. Их потолок - Бузова, Тимати, Рэп баттлы...
14:35
Был я тут
баламошка Геркус неадекватище. Банер Локо был оскорбительным, поэтому его и запретили. Чего непонятно?! А здесь что? Мелкая месть. 14:03 --------------------- Просто плюс. Так и есть.
14:16