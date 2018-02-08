Перейра и Мамаев - в сборной десятилетия "Краснодара"

Центральными полузащитниками сборной десятилетия "Краснодара" стали Маурисио Перейра и Павел Мамаев, сообщает официальный сайт клуба. За уругвайца проголосовали 34 процента болельщиков, а за россиянина - 21 процент. Третье место в опросе занял узбекский хавбек Одил Ахмедов, который играл за "быков" с 2014 по 2016 год (18 процентов голосов).

Таким образом, на данный момент стали известны восемь футболистов из символической команды "Краснодара": вратарь Андрей Дикань, защитники Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович, опорный полузащитник Юрий Газинский, а также центральные полузащитники Маурисио Перейра и Павел Мамаев.

Болельщикам осталось определить тройку лучших нападающих "Краснодара". Сегодня, 8 февраля, стартовал выбор правого нападающего. Опрос традиционно расположен в "подвале" главной страницы официального сайта клуба, и в нем предлагается выбрать одного из четырех футболистов, в разные годы ярко проявивших себя. Голосование продлится до 17.00 10 февраля.